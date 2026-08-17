Великоіжорська ППО армії РФ марно намагається збити два українські дрони: "Еще один! Вон летит, #бать!". ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, що демонструє безпорадність російської протиповітряної оборони під час атаки безпілотників у глибокому тилу РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в населеному пункті Велика Іжора Ленінградської області.
На оприлюднених кадрах видно, як два українські дальнобійні безпілотники FP-1 спокійно пролітають прямо над головами російських військовослужбовців. Окупанти хаотично ведуть вогонь зі стрілецької зброї різних типів, проте не змогли влучити в жодну з цілей. На записі також можна розгледіти і безрезультатну атаку російського дрона-перехоплювача. У результаті успішного прильоту ворожий склад боєприпасів було практично повністю знищено.
Топ коментарі
+14 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар17.08.2026 11:13 Відповісти Посилання
+10 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар17.08.2026 11:22 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар17.08.2026 11:24 Відповісти Посилання
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