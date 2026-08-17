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Великоіжорська ППО армії РФ марно намагається збити два українські дрони: "Еще один! Вон летит, #бать!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, що демонструє безпорадність російської протиповітряної оборони під час атаки безпілотників у глибокому тилу РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в населеному пункті Велика Іжора Ленінградської області.

На оприлюднених кадрах видно, як два українські дальнобійні безпілотники FP-1 спокійно пролітають прямо над головами російських військовослужбовців. Окупанти хаотично ведуть вогонь зі стрілецької зброї різних типів, проте не змогли влучити в жодну з цілей. На записі також можна розгледіти і безрезультатну атаку російського дрона-перехоплювача. У результаті успішного прильоту ворожий склад боєприпасів було практично повністю знищено.

Дивіться: У московському музеї історії ВМФ презентували "нову" зброю: "Очень эффективное средство против украинских дронов. Называется праща". ВIДЕО

Також дивіться: Ворожа МВГ, що мала б захищати бензовоз армії РФ від БПЛА, стрімко тікає до найближчого переліску, побачивши дрон. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5789) боєприпаси (2351) Ленінградська область (58) ППО (4388) технології (512) русский мир (515)
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Топ коментарі
+14
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17.08.2026 11:13 Відповісти
+10
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17.08.2026 11:22 Відповісти
+3
Непогано кацапи уже "обставляються" у Інгрії... На фіннів теж розраховують оборону? Цікаво - оті ящики, з яких захисна стінка викладена, піском заповнені, чи ні? Бо якщо вони пусті, той "захист" - "до сраки дверцята"... Та й при викладенні ящиків, навіть в один ряд, варто було робить "укладку внахльост", тобто "шахматку" - тоді стінка міцніша, і не розвалиться від першого вибуху...
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17.08.2026 11:24 Відповісти

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