Великоіжорська ППО армії РФ марно намагається збити два українські дрони: "Еще один! Вон летит, #бать!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, що демонструє безпорадність російської протиповітряної оборони під час атаки безпілотників у глибокому тилу РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в населеному пункті Велика Іжора Ленінградської області.

На оприлюднених кадрах видно, як два українські дальнобійні безпілотники FP-1 спокійно пролітають прямо над головами російських військовослужбовців. Окупанти хаотично ведуть вогонь зі стрілецької зброї різних типів, проте не змогли влучити в жодну з цілей. На записі також можна розгледіти і безрезультатну атаку російського дрона-перехоплювача. У результаті успішного прильоту ворожий склад боєприпасів було практично повністю знищено.

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