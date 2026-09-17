Росіянин пишається іноземними автомобілями в армії РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений на одній із доріг у РФ, який ілюструє проблеми з дотриманням західних санкцій та використання цивільних американських авто у військових цілях окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зняв на відео мобільні вогневі групи армії РФ, оснащені американськими автомобілями.

У кадр потрапили кілька позашляховиків бренду Dodge американського виробництва. На пікапи росіяни встановили турелі та озброєння для боротьби з українськими безпілотниками.

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Автор відео радісно та з нецензурною лексикою коментує використання техніки з США, хвалячись тим, що обхід економічних обмежень дозволяє окупантам комплектувати свої підрозділи.

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Увага! Ненормативна лексика!

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