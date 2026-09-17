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Новини Відео Обхід санкцій
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Росіянин пишається іноземними автомобілями в армії РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений на одній із доріг у РФ, який ілюструє проблеми з дотриманням західних санкцій та використання цивільних американських авто у військових цілях окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зняв на відео мобільні вогневі групи армії РФ, оснащені американськими автомобілями.

У кадр потрапили кілька позашляховиків бренду Dodge американського виробництва. На пікапи росіяни встановили турелі та озброєння для боротьби з українськими безпілотниками.

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Автор відео радісно та з нецензурною лексикою коментує використання техніки з США, хвалячись тим, що обхід економічних обмежень дозволяє окупантам комплектувати свої підрозділи.

Дивіться: Великоіжорська ППО армії РФ марно намагається збити два українські дрони: "Еще один! Вон летит, #бать!". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (22378) імпорт (774) пропаганда (3041) санкції (9594) США (22625) русский мир (525) імпортозаміщення (42) машина (42)
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Топ коментарі
+7
Ну, перекупили кацапи у грузин кілька роздовбаних позашляховиків і гордість аж розпирає, навіть покоцане лобове скло його власної чортопхайки йому настрій не псує... Він звик до такого ницого вялічія...
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17.09.2026 12:33 Відповісти
+4
Вялічіє, а де скрепні авто? Дибіли кончені, у них і членін з миколкою ІІ, на одній стіні висить.
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17.09.2026 12:31 Відповісти
+4
в цьому і є одна з головних проблем - параша не ізольована система! і кількість хаосу в ній, зростання якого завжди і приводить до обвалу, тримається більш-менш на одному й тому ж рівні, за рахунок зовнішнього впорядкування порушених порядків . те що там розповідають пропагандони всих кольорів та потужних мастей, коли там на параші через X-Y часу абсолютно все рухне в тотальному хаосі, це все для охлосу, вибираючого таких розказчиків ротом у владу. при такому розкладі як зараз, швидше розвалиться все у парашних опонентів, які все більше і більше не тільки самоізолюються, саморозкладаються, саморозділяються, а й прискорюються в цих ділах своїх зовнішніми силами, зацікавленими саме в такому процесі.
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17.09.2026 12:36 Відповісти

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