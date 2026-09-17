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Росіянин пишається іноземними автомобілями в армії РФ: "#бали в рот мы ваши санкции! Американская техника защищает Россию от украинских БПЛА. Круто?". ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений на одній із доріг у РФ, який ілюструє проблеми з дотриманням західних санкцій та використання цивільних американських авто у військових цілях окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зняв на відео мобільні вогневі групи армії РФ, оснащені американськими автомобілями.
У кадр потрапили кілька позашляховиків бренду Dodge американського виробництва. На пікапи росіяни встановили турелі та озброєння для боротьби з українськими безпілотниками.
Автор відео радісно та з нецензурною лексикою коментує використання техніки з США, хвалячись тим, що обхід економічних обмежень дозволяє окупантам комплектувати свої підрозділи.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+7 Антип61
показати весь коментар17.09.2026 12:33 Відповісти Посилання
+4 Злий Укр
показати весь коментар17.09.2026 12:31 Відповісти Посилання
+4 Fjall_Raven
показати весь коментар17.09.2026 12:36 Відповісти Посилання
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