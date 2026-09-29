Лукашенко готовит Беларусь к войне: начались учения по мобилизационной готовности
В Беларуси 29 сентября начались ежегодные учения по мобилизационной готовности, которые продлятся до 2 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.
В Беларуси проверяют мобилизационную готовность
Учения проходят под руководством председателей областных исполнительных комитетов.
Заявленной целью является "совершенствование координации между представителями местной власти и сотрудниками организаций при формировании сил территориальной обороны и подразделений народного ополчения".
В рамках занятий будут проведены теоретические и практические мероприятия. Особое внимание уделят индивидуальной и совместной подготовке:
- должностных лиц исполкомов;
- военных комиссариатов;
- представителей организаций;
- военнообязанных территориальных войск.
При этом в Витебской и Гомельской областях занятия продлятся с 13 по 16 октября.
Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял о подготовке Минска к войне. До этого он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
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