Лукашенко хочет проверить боеготовность армии Беларуси: Все будет, как на войне

Беларусь планирует провести проверку боеготовности всей армии, вплоть до мобилизации.

Об этом заявил диктатор Александр Лукашенко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Я уже говорил по-народному: армию нужно встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", — сказал он.

"Делаем все, как будет на войне", — добавил диктатор.

В то же время, по словам самопровозглашенного лидера Беларуси, страна "готовится к войне, чтобы ее не было".

Также он сказал, что Беларусь никогда первой не нанесет удар.

"Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, нападем, это будет равносильно смерти. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?" — пояснил диктатор.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ писали, что Украина усиливает оборону Чернобыля из-за вероятности повторного наступления РФ.

Также, по данным журналистов, в Беларуси у границы с Украиной строят военную базу и железнодорожную ветку для эшелонов с бронетехникой

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