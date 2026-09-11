Лукашенко хочет проверить боеготовность армии Беларуси: Все будет, как на войне
Беларусь планирует провести проверку боеготовности всей армии, вплоть до мобилизации.
Об этом заявил диктатор Александр Лукашенко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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"Я уже говорил по-народному: армию нужно встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", — сказал он.
"Делаем все, как будет на войне", — добавил диктатор.
В то же время, по словам самопровозглашенного лидера Беларуси, страна "готовится к войне, чтобы ее не было".
Также он сказал, что Беларусь никогда первой не нанесет удар.
"Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, нападем, это будет равносильно смерти. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?" — пояснил диктатор.
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