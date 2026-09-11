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Новости Заявления Александра Лукашенко
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Лукашенко хочет проверить боеготовность армии Беларуси: Все будет, как на войне

Лукашенко не планирует нападать, но хочет проверить боеготовность

Беларусь планирует провести проверку боеготовности всей армии, вплоть до мобилизации.

Об этом заявил диктатор Александр Лукашенко в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Я уже говорил по-народному: армию нужно встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", — сказал он.

"Делаем все, как будет на войне", — добавил диктатор.

В то же время, по словам самопровозглашенного лидера Беларуси, страна "готовится к войне, чтобы ее не было".

Также он сказал, что Беларусь никогда первой не нанесет удар.

"Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим, из наших соседей, нападем, это будет равносильно смерти. Выиграть конфликт с "монстрами", расположенными по периметру, мы не сможем. Зачем тогда начинать войну?" — пояснил диктатор.

Читайте: Беларусь использует нелегальную миграцию как оружие: в ЕС призвали к совместному противодействию Минску

Что этому предшествовало?

  • Ранее СМИ писали, что Украина усиливает оборону Чернобыля из-за вероятности повторного наступления РФ.
  • Также, по данным журналистов, в Беларуси у границы с Украиной строят военную базу и железнодорожную ветку для эшелонов с бронетехникой

Читайте: На сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, - Иващенко

Автор: 

Беларусь (8323) Лукашенко Александр (3525)
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Топ комментарии
+5
Можем влупить дронами по Минску. Ну, чтобы, вообще, похоже было
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11.09.2026 14:20 Ответить
+5
Робимо все, як буде на війні - недоумок забув, що на війні вбивають. Хай зробить екскурс кладовищами Московії, щоб побачити як буде на війні. І, головне памятати - українці вже навчилися вбивати. Будь які казки про"братські народи" на більшість українців не діють.
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11.09.2026 14:29 Ответить
+2
Здався вам той мінск. По мозирському нпз. До речі законна воєнна ціль. Ці смердючі чіпси з ********** постачають паливо на всю руську армію.
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11.09.2026 14:50 Ответить

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