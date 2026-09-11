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Новини Заяви Олександра Лукашенка
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Лукашенко хоче перевірити боєготовність армії Білорусі: Все буде, як на війні

Лукашенко не планує нападати, але хоче перевірити боєготовнісіть

Білорусь планує провести перевірку бойової готовності всієї армії, аж до мобілізації.

Про це заявив диктатор Олександр Лукашенко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вже говорив по-народному: армію треба струснути, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації", - сказав він.

"Робимо все, як буде на війні", - додав диктатор.

Водночас, за словами самопроголошеного лідер Білорусі, країна "готується до війни, щоб її не було".

Також він сказав, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.

"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?" - пояснив диктатор.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ писали, що Україна посилює оборону Чорнобиля через ймовірність повторного наступу РФ.
  • Також, за даними журналістів, у Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою

Читайте: На сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, - Іващенко

Автор: 

Білорусь (6846) Лукашенко Олександр (2314)
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Топ коментарі
+6
Робимо все, як буде на війні - недоумок забув, що на війні вбивають. Хай зробить екскурс кладовищами Московії, щоб побачити як буде на війні. І, головне памятати - українці вже навчилися вбивати. Будь які казки про"братські народи" на більшість українців не діють.
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11.09.2026 14:29 Відповісти
+5
Можем влупить дронами по Минску. Ну, чтобы, вообще, похоже было
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11.09.2026 14:20 Відповісти
+3
Здався вам той мінск. По мозирському нпз. До речі законна воєнна ціль. Ці смердючі чіпси з ********** постачають паливо на всю руську армію.
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11.09.2026 14:50 Відповісти

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