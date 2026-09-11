Лукашенко хоче перевірити боєготовність армії Білорусі: Все буде, як на війні

Білорусь планує провести перевірку бойової готовності всієї армії, аж до мобілізації.

Про це заявив диктатор Олександр Лукашенко у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вже говорив по-народному: армію треба струснути, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації", - сказав він.

"Робимо все, як буде на війні", - додав диктатор.

Водночас, за словами самопроголошеного лідер Білорусі, країна "готується до війни, щоб її не було".

Також він сказав, що Білорусь ніколи першою не здійснюватиме напад.

"Ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось, припустимо, з наших сусідів, здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із "монстрами", розташованими по периметру, ми не зможемо. Навіщо тоді починати війну?" - пояснив диктатор.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ писали, що Україна посилює оборону Чорнобиля через ймовірність повторного наступу РФ.

Також, за даними журналістів, у Білорусі біля кордону з Україною будують військову базу та колію для ешелонів із бронетехнікою

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