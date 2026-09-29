Лукашенко готує Білорусь до війни: розпочалися навчання з мобілізаційної готовності
У Білорусі 29 вересня розпочато щорічні навчання з мобілізаційної готовності, які триватимуть до 2 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.
У Білорусі перевіряють мобілізаційну готовність
Навчання проходять під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів.
Заявленою метою є "вдосконалення координації між представниками місцевої влади та працівниками організацій під час формування сил територіальної оборони й підрозділів народного ополчення".
У межах занять проведуть теоретичні та практичні заходи. Особливу увагу приділять індивідуальній і спільній підготовці:
- посадових осіб виконкомів;
- військових комісаріатів;
- представників організацій;
- військовозобов’язаних територіальних військ.
Водночас у Вітебській та Гомельській областях заняття триватимуть із 13 до 16 жовтня.
Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про підготовку Мінська до війни. До того він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
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