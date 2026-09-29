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Новини Військові навчання в Білорусі
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Лукашенко готує Білорусь до війни: розпочалися навчання з мобілізаційної готовності

Білорусь розпочала щорічні навчання з мобілізації

У Білорусі 29 вересня розпочато щорічні навчання з мобілізаційної готовності, які триватимуть до 2 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

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Навчання проходять під керівництвом голів обласних виконавчих комітетів.

Заявленою метою є "вдосконалення координації між представниками місцевої влади та працівниками організацій під час формування сил територіальної оборони й підрозділів народного ополчення".

У межах занять проведуть теоретичні та практичні заходи. Особливу увагу приділять індивідуальній і спільній підготовці:

  • посадових осіб виконкомів;
  • військових комісаріатів;
  • представників організацій;
  • військовозобов’язаних територіальних військ.

Водночас у Вітебській та Гомельській областях заняття триватимуть із 13 до 16 жовтня.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про підготовку Мінська до війни. До того він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

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