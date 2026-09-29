Россия атакует Украину ударными дронами вечером 29 сентября: объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 29 сентября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БпЛА (обновленная информация)

В 20:06 - Черниговщина: реактивный БпЛА мимо Олишевки в юго-западном направлении.

В 20:07 - Черкасщина: реактивный БпЛА мимо Тального курсом на юг.

В 20:09 – реактивный БпЛА меняет курс на Умань.

В 20:10 – реактивный БпЛА из Курской обл. РФ – на Сумщину, курсом на Терны, Ромны.

В 20:19 - Харьковщина: группа ударных БпЛА мимо н.п. Богодухов, Шаровка курсом на юг.

Обновленная информация

В 20:25 - реактивный БпЛА мимо Дымера в направлении Киева.

В 20:26 – реактивный БпЛА на Кировоградщине, курс на Головановск.

В 20:29 – Киев: реактивный БпЛА над городом (Нивки).

В 20:30 – реактивный БпЛА на Жуляны.

В 20:34 – реактивный БпЛА на Васильков.

В 20:40 – реактивный БпЛА на Киевщине – курсом на Житомирщину (Брусилов).

В 20:41 – Киевщина: группа реактивных БпЛА курсом на Кагарлык с востока.

Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов в Краматорской общине возникли перебои с водой.

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