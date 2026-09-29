Россия атакует Украину ударными дронами вечером 29 сентября: объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 29 сентября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА (обновленная информация)
В 20:06 - Черниговщина: реактивный БпЛА мимо Олишевки в юго-западном направлении.
В 20:07 - Черкасщина: реактивный БпЛА мимо Тального курсом на юг.
В 20:09 – реактивный БпЛА меняет курс на Умань.
В 20:10 – реактивный БпЛА из Курской обл. РФ – на Сумщину, курсом на Терны, Ромны.
В 20:19 - Харьковщина: группа ударных БпЛА мимо н.п. Богодухов, Шаровка курсом на юг.
Обновленная информация
В 20:25 - реактивный БпЛА мимо Дымера в направлении Киева.
В 20:26 – реактивный БпЛА на Кировоградщине, курс на Головановск.
В 20:29 – Киев: реактивный БпЛА над городом (Нивки).
В 20:30 – реактивный БпЛА на Жуляны.
В 20:34 – реактивный БпЛА на Васильков.
В 20:40 – реактивный БпЛА на Киевщине – курсом на Житомирщину (Брусилов).
В 20:41 – Киевщина: группа реактивных БпЛА курсом на Кагарлык с востока.
Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов в Краматорской общине возникли перебои с водой.
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