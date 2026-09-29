РФ атакує Україну ударними дронами увечері 29 вересня: оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА увечері 29 вересня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА (оновлена інформація)

О 20:06 - Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Олишівку у південно-західному напрямку.

О 20:07 - Черкащина: реактивний БпЛА повз Тальне курсом на південь.

О 20:09 - Реактивний БпЛА змінює курс на Умань.

О 20:10 - Реактивний БпЛА з Курської обл., рф - на Сумщину, курсом на Терни, Ромни.

О 20:19 - Харківщина: група ударних БпЛА повз н.п. Богодухів, Шарівка курсом на південь.

Раніше повідомлялося, що через російські обстріли у Краматорській громаді виникли перебої з водою.

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