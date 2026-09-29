Здание НАН Украины после удара РФ: спасатели демонтируют поврежденные конструкции. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Шевченковском районе Киева спасатели проводят аварийно-восстановительные работы в здании Национальной академии наук Украины, поврежденном в результате обстрела со стороны РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
В здании НАН Украины демонтируют поврежденные конструкции
Спасатели демонтировали поврежденные конструктивные элементы кровли и расчищали межэтажные перекрытия.
Всего было разобрано 40 кубометров разрушенных строительных конструкций, крыши и перекрытий.
"Сегодня в здании спасатели демонтировали поврежденные конструктивные элементы кровли и расчищали межэтажные перекрытия", — говорится в сообщении.
Здание НАН Украины было построено в XIX веке по проекту архитектора Александра Беретти. Оно является памятником архитектуры и истории национального значения.
Вследствиее удара погибли два человека
28 сентября вследствие удара БПЛА по зданию Национальной академии наук произошел пожар на верхних этажах.
Известно о двух погибших.
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