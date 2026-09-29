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Новости Удар РФ по НАН Украины
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НАН Украины призывает мир к бойкоту научных учреждений РФ: "Солидарность" требует конкретных решений

НАН Украины после удара РФ 28 сентября 2026 года

После вражеского обстрела здания Национальной академии наук Украины учреждение обратилось к международному научному сообществу. НАНУ призвала иностранных коллег принять действенные меры и категорически воздержаться от возобновления каких-либо контактов с российскими государственными научно-исследовательскими институтами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАНУ. 

Что говорят в НАН Украины?

"28 сентября 2026 года Россия нанесла прямой удар реактивным дроном по зданию Президиума Национальной академии наук Украины в центре Киева. Этот день навсегда остался одним из самых трагических в более чем вековой истории Академии. Российский удар унес жизни двух человек. Национальная академия наук Украины выражает глубокие соболезнования их родным и близким. Вместе с ними эту утрату переживает все академическое сообщество", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что здание Президиума подверглось значительным разрушениям. Огонь охватил верхние этажи. Люди оказались отрезанными от внешнего мира и были вынуждены спасаться через окна.

Кроме того, отмечается, что удар по Академии наук — это удар по науке и по интеллектуальному потенциалу страны.

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Солидарность требует конкретных решений

В НАН Украины подчеркивают, что сегодня международная солидарность с украинской наукой должна быть подкреплена конкретными решениями, поэтому обращаются к мировому научному и академическому сообществу с призывом к конкретным действиям.

"Наука не может существовать вне моральной ответственности. Не может быть "обычного научного сотрудничества" с государством, которое убивает людей и разрушает научные учреждения другой страны… Мы призываем академии наук, университеты, исследовательские центры, научные фонды, международные научные организации и издателей не возобновлять и не легитимизировать институциональное сотрудничество с российскими государственными научными и образовательными структурами, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины", — говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что российские государственные научные учреждения, поддерживающие агрессию, не могут возвращаться в международное научное сообщество так, будто ничего не произошло.

"Не может быть "науки вне политики", когда науку атакуют оружием. Не может быть нормализации там, где продолжается террор и нет ответственности за него. Мы призываем мировое научное сообщество быть единым", – добавили в НАНУ.

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Что предшествовало

  • Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
  • В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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Автор: 

НАН Украины (209) наука (701) обстрел (35712)
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Топ комментарии
+7
Чесно кажучи, світу похер, вони живуть собі спокійним життям, торгують з рашкою, якщо немає власного впк то хоть бийся головою об стінку.
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29.09.2026 14:59 Ответить
+3
Дивно чути таке від остєпєньонних осіб з НАНУ, після 12 років кривавої, московської війни в Україні! Щось чи ХТОСЬ, їх утримував від таких рішучих ЗВЕРНЕНЬ, з 2014 року??? Прогнозовані ви наші …. Допоки СМАЛЕНИй півень не клюну в сраку, рішення не приходило до голови???
Якось пересадимо тихенько??? Це ж не Оленівка чи Олешки??
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29.09.2026 15:03 Ответить
+2
Безугла ж сказала - академіки не придумали бойову зенітку від повітряних цілей от їм і прилетіло
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29.09.2026 15:24 Ответить

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