НАН Украины призывает мир к бойкоту научных учреждений РФ: "Солидарность" требует конкретных решений

После вражеского обстрела здания Национальной академии наук Украины учреждение обратилось к международному научному сообществу. НАНУ призвала иностранных коллег принять действенные меры и категорически воздержаться от возобновления каких-либо контактов с российскими государственными научно-исследовательскими институтами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАНУ.

Что говорят в НАН Украины?

"28 сентября 2026 года Россия нанесла прямой удар реактивным дроном по зданию Президиума Национальной академии наук Украины в центре Киева. Этот день навсегда остался одним из самых трагических в более чем вековой истории Академии. Российский удар унес жизни двух человек. Национальная академия наук Украины выражает глубокие соболезнования их родным и близким. Вместе с ними эту утрату переживает все академическое сообщество", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что здание Президиума подверглось значительным разрушениям. Огонь охватил верхние этажи. Люди оказались отрезанными от внешнего мира и были вынуждены спасаться через окна.

Кроме того, отмечается, что удар по Академии наук — это удар по науке и по интеллектуальному потенциалу страны.

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Солидарность требует конкретных решений

В НАН Украины подчеркивают, что сегодня международная солидарность с украинской наукой должна быть подкреплена конкретными решениями, поэтому обращаются к мировому научному и академическому сообществу с призывом к конкретным действиям.

"Наука не может существовать вне моральной ответственности. Не может быть "обычного научного сотрудничества" с государством, которое убивает людей и разрушает научные учреждения другой страны… Мы призываем академии наук, университеты, исследовательские центры, научные фонды, международные научные организации и издателей не возобновлять и не легитимизировать институциональное сотрудничество с российскими государственными научными и образовательными структурами, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины", — говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что российские государственные научные учреждения, поддерживающие агрессию, не могут возвращаться в международное научное сообщество так, будто ничего не произошло.

"Не может быть "науки вне политики", когда науку атакуют оружием. Не может быть нормализации там, где продолжается террор и нет ответственности за него. Мы призываем мировое научное сообщество быть единым", – добавили в НАНУ.

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Что предшествовало

Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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