НАН України закликає світ до бойкоту наукових установ РФ: Солідарність вимагає конкретних рішень

Після ворожого обстрілу будівлі Національної академії наук України установа звернулася до міжнародного наукового співтовариства. НАНУ закликала іноземних колег вжити дієвих заходів і категорично утриматися від відновлення будь-яких контактів із російськими державними дослідницькими інституціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАНУ.

Що кажуть в НАН України?

"28 вересня 2026 року Росія завдала прямого удару реактивним дроном по будівлі Президії Національної академії наук України в центрі Києва. Цей день назавжди залишився одним із найтрагічніших у понад столітній історії Академії. Російський удар забрав життя двох людей. Національна академія наук України висловлює глибоке співчуття своїм рідним і близьким. Разом із ними цю втрату переживає вся академічна спільнота", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що будівля Президії зазнала значних руйнувань. Вогонь охопив верхню поверху. Люди опинилися відрізаними напівм'ям і були змушені рятуватися через вікна.

Окрім того, зазначається, що удар по Академії наук - це удар по науці і по інтелектуальному потенціалу країни.

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Солідарність вимагає конкретних рішень

В НАН України наголошують, що сьогодні міжнародна солідарність з українською наукою має бути підкріплена конкретними рішеннями, тому звертаються до світової наукової та академічної спільноти із закликом до конкретних дій.

"Наука не може існувати поза моральною відповідальністю. Не може бути "звичайної наукової співпраці" з державою, яка вбиває людей і руйнує наукові установи іншої країни… Ми закликаємо академії наук, університети, дослідницькі центри, наукові фонди, міжнародні наукові організації та видавців не відновлювати і не легітимізувати інституційну співпрацю з російськими державними науковими та освітніми структурами, доки Росія веде агресивну війну проти України", - йдеться в заяві.

Також у заяві зазначається, що російські державні наукові інституції, які підтримують агресію, не можуть повертатися до міжнародної наукової спільноти так, ніби нічого не сталося.

"Не може бути "науки поза політикою", коли науку атакують зброєю. Не може бути нормалізації там, де триває терор і немає відповідальності за нього. Ми закликаємо світову наукову спільноту бути єдиною", – додали в НАНУ.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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