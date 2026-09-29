Будівля НАН України після удару РФ: рятувальники демонтують пошкоджені конструкції. ФОТОрепортаж
У Шевченківському районі Києва рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в корпусі Національної академії наук України, пошкодженому внаслідок обстрілу РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.
У будівлі НАН України демонтують пошкоджені конструкції
Рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття.
Загалом було розібрано 40 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій, даху та перекриттів.
"Сьогодні у будівлі рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття", – йдеться у повідомленні.
Будівлю НАН України звели у XIX столітті за проєктом архітектора Олександра Беретті. Вона є пам'яткою архітектури та історії національного значення.
Унаслідок удару загинули двоє людей
28 вересня внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук сталася пожежа на верхніх поверхах.
Відомо про двох загиблих.
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