Будівля НАН України після удару РФ: рятувальники демонтують пошкоджені конструкції. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в корпусі Національної академії наук України, пошкодженому внаслідок обстрілу РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

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У будівлі НАН України демонтують пошкоджені конструкції

Рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття.

Загалом було розібрано 40 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій, даху та перекриттів.

"Сьогодні у будівлі рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття", – йдеться у повідомленні.

Будівлю НАН України звели у XIX столітті за проєктом архітектора Олександра Беретті. Вона є пам'яткою архітектури та історії національного значення.

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Унаслідок удару загинули двоє людей

28 вересня внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук сталася пожежа на верхніх поверхах.

Відомо про двох загиблих.