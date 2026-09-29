УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16447 відвідувачів онлайн
Новини Удар РФ по НАН України
1 106 0

Будівля НАН України після удару РФ: рятувальники демонтують пошкоджені конструкції. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в корпусі Національної академії наук України, пошкодженому внаслідок обстрілу РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У будівлі НАН України демонтують пошкоджені конструкції

Рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття.

Загалом було розібрано 40 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій, даху та перекриттів.

"Сьогодні у будівлі рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття", – йдеться у повідомленні.

Будівлю НАН України звели у XIX столітті за проєктом архітектора Олександра Беретті. Вона є пам'яткою архітектури та історії національного значення.

Удар РФ по будівлі НАН України

Удар РФ по будівлі НАН України

Удар РФ по будівлі НАН України
Удар РФ по будівлі НАН України

Читайте: НАН України закликає світ до бойкоту наукових установ РФ: Солідарність вимагає конкретних рішень

Унаслідок удару загинули двоє людей

28 вересня внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук сталася пожежа на верхніх поверхах.

Відомо про двох загиблих.

Автор: 

НАН України (151) атака (2186) ДСНС (5473)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 