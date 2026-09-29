Петиция с призывом к Зеленскому провести открытую пресс-конференцию со СМИ набрала 25 тыс. голосов

Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому провести открытую пресс-конференцию с участием журналистов независимых СМИ набрала необходимые 25 тысяч голосов. В Офисе президента пока не прокомментировали это.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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По состоянию на 29 сентября петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

О чем говорится в петиции

Это обращение к президенту появилось еще 27 августа. Его автор, журналистка Анна Репина, была одной из координаторов акций протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.

Она обосновала свою просьбу тем, что после увольнения Федорова в Украине более месяца продолжались протесты, во время которых украинцы выдвигали президенту Зеленскому требования и призывали к открытому диалогу. В то же время, по ее словам, после завершения митингов общество "не было услышано", а власть так и не продемонстрировала готовности к полноценному открытому диалогу.

Автор петиции также считает, что открытая пресс-конференция с участием президента, независимых и "критически настроенных" журналистов, которые могут задать "острые и неудобные" вопросы о внутренней политике, решениях власти и требованиях, звучавших во время протестов, может стать одним из реалистичных способов услышать граждан.

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Какие СМИ предлагают пригласить

"Поэтому просим провести отдельную открытую пресс-конференцию с приглашением представителей независимых и общественно значимых СМИ, в частности: "Украинской правды", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", "Радио Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, "Суспільне", NV, "Дзеркало недели", BBC Украина, Liga.net и других СМИ, которые смогут задать свои вопросы без предварительного согласования их содержания", — говорилось в тексте петиции.

Кроме того, Репина подчеркнула, что просит у Зеленского "не имитации диалога, а реальной возможности быть услышанными".

В Офисе президента пока не комментировали, будет ли организована соответствующая пресс-конференция Зеленского с журналистами.

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Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский провел полузакрытую встречу с пулом СМИ, отобранных самой Банковой, после того как Офис президента отказался публиковать петиции о проведении открытой пресс-конференции с независимыми журналистами.

20 августа в Офисе президента Украины отказались опубликовать на сайте главы государства петицию с просьбой провести пресс-конференцию Владимира Зеленского для независимых СМИ, сообщал журналист Даниил Мокрик.

Впоследствии, 27 августа, журналист сообщил, что аналогичную петицию, автором которой является Анна Репина, все же зарегистрировали.

3 сентября журналист сообщил, что подал жалобу на Офис президента Украины в Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в связи с отказом в обнародовании его петиции. Позже он рассказал, что омбудсмен возбудил производство по его жалобе на ОП.

Последний раз президент Владимир Зеленский проводил крупную пресс-конференцию для широкого круга журналистов в феврале 2025 года. В декабре 2025 года Офис президента также ввел формат аудиоответов Зеленского в мессенджере WhatsApp. В рамках этого формата глава государства отвечает на заранее заданные вопросы журналистов.

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