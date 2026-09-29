Петиція із закликом до Зеленського провести відкриту пресконференцію зі ЗМІ набрала 25 тис. голосів

Петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського провести відкриту пресконференцію за участю журналістів незалежних медіа набрала необхідні 25 тисяч голосів. В Офісі президента поки не коментували це.

Про це свідчать дані на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Станом на 29 вересня петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про що йдеться в петиції

Це звернення до президента з'явилося ще 27 серпня. Його авторка, журналістка Анна Репіна, була однією з координаторок акцій протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Вона обґрунтувала своє прохання тим, що після звільнення Федорова в Україні понад місяць тривали протести, під час яких українці висували президенту Зеленському вимоги та закликали до відкритого діалогу. Водночас, за її словами, після завершення мітингів суспільство "не було почуте", а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу.

Авторка петиції також вважає, що відкрита пресконференція за участі президента, незалежних і "критично налаштованих" журналістів, які можуть поставити "гострі й незручні" запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади та вимог, які звучали під час протестів, може стати одним із реалістичних способів почути громадян.

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Які медіа пропонують запросити

"Тому просимо провести окрему відкриту пресконференцію із запрошенням представників незалежних та суспільно важливих медіа, зокрема: "Української правди", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", "Радіо Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, "Дзеркала Тижня", BBC Україна, Liga.net та інших медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту", — йшлося в тексті петиції.

Крім цього, Репіна наголошувала, що просить від Зеленського "не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими".

В Офісі президента поки не коментували, чи організують відповідну пресконференцію Зеленського з журналістами.

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Що передувало?

Президент Володимир Зеленський провів напівзакриту зустріч із пулом медіа, яких обрала сама Банкова, після того, як Офіс Президента відмовився публікувати петиції про проведення відкритої пресконференції з незалежними журналістами.

20 серпня в Офісі президента України відмовилися опублікувати на сайті глави держави петицію із проханням провести пресконференцію Володимира Зеленського для незалежних медіа, повідомляв журналіст Данило Мокрик.

Згодом, 27 серпня журналіст повідомив, що схожу петицію авторства Анни Репіної все ж зареєстрували.

3 вересня журналіст повідомив, що подав скаргу на Офіс президента України до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відмови в оприлюдненні його петиції. Пізніше він розповів, що омбудсмен відкрив провадження за його скаргою на ОП.

Востаннє президент Володимир Зеленський проводив велику пресконференцію для широкого кола журналістів у лютому 2025 року. У грудні 2025 року Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського в месенджері WhatsApp. У межах цього формату голова держави відповідає на заздалегідь подані запитання журналістів.

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