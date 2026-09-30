Инцидент возле авиабазы США в Великобритании: антитеррористическая полиция не обнаружила взрывчатки
Британская антитеррористическая полиция не обнаружила самодельных взрывных устройств в ходе расследования возможной подготовки нападения на авиабазу Фэйрфорд, которую американские военные используют для нанесения ударов по Ирану.
Об этом говорится в сообщении Reuters, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Возле авиабазы нашли бензин
В ходе досмотра транспортных средств на месте происшествия правоохранители изъяли определенное количество бензина.
Оперативно-розыскные мероприятия вокруг авиабазы Фэйрфорд постепенно завершаются. Ожидается, что их полностью прекратят к среде.
Пятеро мужчин, задержанных в воскресенье, остаются под следствием после освобождения под залог. В полиции пояснили, что решение об их освобождении было принято по оперативно-следственным соображениям.
"Я понимаю, почему такой поворот событий стал неожиданностью для многих, но хотел бы еще раз подчеркнуть, что это было следственное решение, основанное на опыте и тщательном анализе полномочий полиции", — заявил глава национальной службы по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор.
Что известно о задержаниях
27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Задержания связали с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта длительное время находились под наблюдением. По его словам, они "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали американские военные.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к инциденту на базе Фэйрфорд, где дислоцируются Военно-воздушные силы США, причастен "иностранный субъект" и по этому делу появится еще много новостей.
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