Инцидент возле авиабазы США в Великобритании: антитеррористическая полиция не обнаружила взрывчатки

Британская антитеррористическая полиция не обнаружила самодельных взрывных устройств в ходе расследования возможной подготовки нападения на авиабазу Фэйрфорд, которую американские военные используют для нанесения ударов по Ирану.

Об этом говорится в сообщении Reuters, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Возле авиабазы нашли бензин

В ходе досмотра транспортных средств на месте происшествия правоохранители изъяли определенное количество бензина.

Оперативно-розыскные мероприятия вокруг авиабазы Фэйрфорд постепенно завершаются. Ожидается, что их полностью прекратят к среде.

Пятеро мужчин, задержанных в воскресенье, остаются под следствием после освобождения под залог. В полиции пояснили, что решение об их освобождении было принято по оперативно-следственным соображениям.

"Я понимаю, почему такой поворот событий стал неожиданностью для многих, но хотел бы еще раз подчеркнуть, что это было следственное решение, основанное на опыте и тщательном анализе полномочий полиции", — заявил глава национальной службы по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор.

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Что известно о задержаниях

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Задержания связали с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта длительное время находились под наблюдением. По его словам, они "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали американские военные.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к инциденту на базе Фэйрфорд, где дислоцируются Военно-воздушные силы США, причастен "иностранный субъект" и по этому делу появится еще много новостей.