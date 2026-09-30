Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 533 970 (+1 470 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 519 артсистем, 25 463 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 533 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 533 970 (+1 470) человек (раненых и уничтоженных);

танков — 12 388 (+0) шт.

боевых бронированных машин — 25 463 (+0) шт.

артиллерийских систем — 50 519 (+21) шт.

РСЗО — 2 171 (+2) ед.

средства ПВО — 1 682 (+1) ед.

самолетов — 443 (+0) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 2 789 (+9) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 540 095 (+1 393) шт.

крылатые ракеты — 5 121 (+3) шт.

корабли / катера — 35 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 155 363 (+332) шт.

специальная техника — 4 770 (+5) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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