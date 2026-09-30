Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 533 970 (+1 470 за сутки) человек, 12 388 танков, 50 519 артсистем, 25 463 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 533 970 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 533 970 (+1 470) человек (раненых и уничтоженных);
- танков — 12 388 (+0) шт.
- боевых бронированных машин — 25 463 (+0) шт.
- артиллерийских систем — 50 519 (+21) шт.
- РСЗО — 2 171 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 682 (+1) ед.
- самолетов — 443 (+0) шт.
- вертолетов — 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 2 789 (+9) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 540 095 (+1 393) шт.
- крылатые ракеты — 5 121 (+3) шт.
- корабли / катера — 35 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 155 363 (+332) шт.
- специальная техника — 4 770 (+5) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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