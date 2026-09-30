Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 533 970 (+1 470 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 519 артсистем, 25 463 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 533 970 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 533 970 (+1 470) осіб (поранено та ліквідовано);
- танків - 12 388 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 25 463 (+0) од.
- артилерійських систем - 50 519 (+21) од.
- РСЗВ - 2 171 (+2) од.
- засоби ППО - 1 682 (+1) од.
- літаків - 443 (+0) од.
- гелікоптерів - 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 789 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 095 (+1 393) од.
- крилаті ракети - 5 121 (+3) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 155 363 (+332) од.
- спеціальна техніка - 4 770 (+5) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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