Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 533 970 (+1 470 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 519 артсистем, 25 463 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 533 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 533 970 (+1 470) осіб (поранено та ліквідовано);

танків - 12 388 (+0) од.

бойових броньованих машин - 25 463 (+0) од.

артилерійських систем - 50 519 (+21) од.

РСЗВ - 2 171 (+2) од.

засоби ППО - 1 682 (+1) од.

літаків - 443 (+0) од.

гелікоптерів - 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 2 789 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 095 (+1 393) од.

крилаті ракети - 5 121 (+3) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 155 363 (+332) од.

спеціальна техніка - 4 770 (+5) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти щодуху тікали від своєї "Буханки", яку за мить уразив український дрон "Hornet". ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Екіпажі МіГ-29 точними авіаударами розбомбили підвали, в яких переховувалися рашисти. ВIДЕО