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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 533 970 (+1 470 за добу) осіб, 12 388 танків, 50 519 артсистем, 25 463 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 533 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 533 970 (+1 470) осіб (поранено та ліквідовано);
  • танків - 12 388 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 25 463 (+0) од.
  • артилерійських систем - 50 519 (+21) од.
  • РСЗВ - 2 171 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 682 (+1) од.
  • літаків - 443 (+0) од.
  • гелікоптерів - 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 2 789 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 095 (+1 393) од.
  • крилаті ракети - 5 121 (+3) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 155 363 (+332) од.
  • спеціальна техніка - 4 770 (+5) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (22483) Генштаб ЗС (9093) ліквідація (4631)
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