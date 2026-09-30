Более 220 боестолкновений за сутки на фронте: самые ожесточенные бои - на Константиновском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 29 сентября 2026 года, на фронте было зафиксировано 221 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар и 76 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 263 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8835 дронов-камикадзе и осуществили 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 37 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренек, Товстодубовое, Потаповка, Сопич, Фотовиж, Бачевск, Нескучное, Уланово, Ровно, Волфино, Малушино, Заречное, Вовковка, Стариково и Бунячино Сумской области; Клюси и Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Пустогород.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, район сосредоточения живой силы противника, логистический объект и пункт управления врага.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1470 человек. Также было уничтожено 21 артиллерийская система, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 1393 беспилотных летательных аппарата, три ракеты, 332 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксирована одна штурмовая операция противника. Агрессор нанес один авиаудар, применив четыре КАБ, и осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — с применением РСЗО.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Вовча, Вильхуватка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.

На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Путникова.

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Новоселовка, Заречное, Дробишево, Диброва и Новый Мир.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районе Озерного, Пискуновки, Николаевки и Ямполя.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в направлении Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Торского, Роскошного, Степановки, Торецкого, Вольного и Кучерового Яра.

"Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Светлое, Краснополье, Новогришино, Кучеров Яр, Сергеевка и Молодецкое", — говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Александровском направлении, по уточненной информации, враг дважды атаковал в сторону Сичневого и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты один раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенного пункта Рождественка.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Заречного, Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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