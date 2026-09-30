РФ нанесла удары по критической и промышленной инфраструктуре Житомирщины. ФОТОрепортаж
Враг нанес удар по промышленной и критической инфраструктуре в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, в результате российских атак зафиксированы повреждения и возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, а также на территории частных предприятий в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах.
Кроме того, горели 4 легковых автомобиля. Пожары ликвидированы.
Также проводился осмотр территорий на наличие взрывоопасных предметов.
На месте работали психологи ГСЧС - оказывали помощь местному населению.
Последствия
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