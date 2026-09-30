РФ нанесла удары по критической и промышленной инфраструктуре Житомирщины. ФОТОрепортаж

Враг нанес удар по промышленной и критической инфраструктуре в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда нацелился враг?

Как отмечается, в результате российских атак зафиксированы повреждения и возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, а также на территории частных предприятий в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах.

Кроме того, горели 4 легковых автомобиля. Пожары ликвидированы.

Также проводился осмотр территорий на наличие взрывоопасных предметов.

На месте работали психологи ГСЧС - оказывали помощь местному населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по транспортной и топливной инфраструктуре Житомирской области. ФОТОрепортаж

Последствия











Читайте: РФ нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области: возник пожар. ФОТОрепортаж