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РФ нанесла удары по критической и промышленной инфраструктуре Житомирщины. ФОТОрепортаж

Враг нанес удар по промышленной и критической инфраструктуре в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, в результате российских атак зафиксированы повреждения и возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, а также на территории частных предприятий в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах.

Кроме того, горели 4 легковых автомобиля. Пожары ликвидированы.

Также проводился осмотр территорий на наличие взрывоопасных предметов.

На месте работали психологи ГСЧС - оказывали помощь местному населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по транспортной и топливной инфраструктуре Житомирской области. ФОТОрепортаж

Последствия

Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области

Читайте: РФ нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области: возник пожар. ФОТОрепортаж

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Житомир (731) обстрел (35738) Коростень (17) Житомирская область (1580) Житомирский район (69) Коростенский район (19) Звягельский район (7) Звягель (3)
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