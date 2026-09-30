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РФ завдала ударів по критичній та промисловій інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж

Ворог атакував промислову та критичну інфраструктуру на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, внаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

Крім того, горіли 4 легкові автівки. Пожежі ліквідовані.

Також обстежувалися території на наявність вибухонебезпечних предметів.

На місці працювали психологи ДСНС - надавали допомогу місцевому населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по транспортній та паливній інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж

Наслідки

Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини

Читайте: РФ вдарила по підприємству харчової промисловості на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 

Житомир (474) обстріл (37055) Коростень (19) Житомирська область (1316) Житомирський район (71) Коростенський район (19) Звягельський район (7) Звягель (5)
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