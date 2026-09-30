РФ завдала ударів по критичній та промисловій інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж

Ворог атакував промислову та критичну інфраструктуру на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, внаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

Крім того, горіли 4 легкові автівки. Пожежі ліквідовані.

Також обстежувалися території на наявність вибухонебезпечних предметів.

На місці працювали психологи ДСНС - надавали допомогу місцевому населенню.

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Наслідки











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