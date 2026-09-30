РФ завдала ударів по критичній та промисловій інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж
Ворог атакував промислову та критичну інфраструктуру на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, внаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та виникли пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.
Крім того, горіли 4 легкові автівки. Пожежі ліквідовані.
Також обстежувалися території на наявність вибухонебезпечних предметів.
На місці працювали психологи ДСНС - надавали допомогу місцевому населенню.
Наслідки
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