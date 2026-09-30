Разоблачен агент ФСБ в Силах беспилотных систем, который наводил обстрелы РФ на позиции собственной бригады под Краматорском, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующего Силами беспилотных систем задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Им оказался завербованный врагом пулеметчик одной из бригад беспилотных систем ВСУ, который наводил обстрелы врага на позиции своего подразделения, дислоцирующегося на Краматорском направлении.

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Как выяснило расследование, фигурант "сливал" рашистам информацию о направлениях движения и боевых задачах роты, в которой проходил службу.

Кроме того, он "докладывал" российской спецслужбе о последствиях вражеских атак на пункты дислокации своего подразделения на линии фронта.

Разоблачение

Как отмечается, сотрудники СБУ разоблачили "крота" на первых этапах его шпионской деятельности и благодаря этому задержали "на горячем", когда он готовил новый "отчет" для ФСБ.

По данным следствия, фигурант был завербован рашистами через Telegram-канал по поиску близких отношений.

"Согласившись на сотрудничество с врагом, злоумышленник начал отмечать на Google-картах геолокации украинских защитников и скрытно фотографировать их объекты на камеру телефона", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

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Подозрение