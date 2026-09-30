Разоблачен агент ФСБ в Силах беспилотных систем, который наводил обстрелы РФ на позиции собственной бригады под Краматорском, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующего Силами беспилотных систем задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Им оказался завербованный врагом пулеметчик одной из бригад беспилотных систем ВСУ, который наводил обстрелы врага на позиции своего подразделения, дислоцирующегося на Краматорском направлении.
Как выяснило расследование, фигурант "сливал" рашистам информацию о направлениях движения и боевых задачах роты, в которой проходил службу.
Кроме того, он "докладывал" российской спецслужбе о последствиях вражеских атак на пункты дислокации своего подразделения на линии фронта.
Разоблачение
Как отмечается, сотрудники СБУ разоблачили "крота" на первых этапах его шпионской деятельности и благодаря этому задержали "на горячем", когда он готовил новый "отчет" для ФСБ.
По данным следствия, фигурант был завербован рашистами через Telegram-канал по поиску близких отношений.
"Согласившись на сотрудничество с врагом, злоумышленник начал отмечать на Google-картах геолокации украинских защитников и скрытно фотографировать их объекты на камеру телефона", - говорится в сообщении.
В ходе обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.
Подозрение
- В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- Кроме того, продолжается расследование на предмет возможной дополнительной квалификации преступлений фигуранта по статье о государственной измене.
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