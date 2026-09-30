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Новини Шпигунство на користь РФ
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У Силах безпілотних систем викрито агента ФСБ, який наводив обстріли РФ на позиції власної бригади під Краматорськом, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Ним виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив обстріли ворога на позиції свого з’єднання, що дислокується на Краматорському напрямку.

зрадник в лавах Сил оборони

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Як з’ясувало розслідування, фігурант "зливав" рашистам інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, в якій проходив службу.

Окремо він "доповідав" російській спецслужбі про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

Викриття

Як зазначається, співробітники СБУ викрили "крота" на перших етапах його шпигунської активності і завдяки цьому затримали "на гарячому", коли він готував новий "звіт" для ФСБ.

За даними слідства, фігурант був завербований рашистами через Телеграм-канал з пошуку близьких стосунків.

"Погодившись на співпрацю з ворогом, зловмисник почав позначати на гугл-картах геолокації українських захисників та приховано фотографувати їхні об’єкти на камеру телефону", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

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Підозра

  • Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
  • Крім цього, триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації злочинів фігуранта за державну зраду.

Автор: 

Краматорськ (1004) СБУ (12975) Донецька область (11908) державна зрада (1880) Краматорський район (1547)
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Топ коментарі
+21
Треба почати оприлюднювати прізвища, де живе, ким працював, обличчя на фото не закривати.
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30.09.2026 11:17 Відповісти
+19
Такі падлючі гниди не мають доживати до суду.
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30.09.2026 11:12 Відповісти
+11
8 років. Що це за маячня. Суку обв'язати динамітом і відправити до років.
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30.09.2026 11:13 Відповісти

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