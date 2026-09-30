У Силах безпілотних систем викрито агента ФСБ, який наводив обстріли РФ на позиції власної бригади під Краматорськом, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що про зрадника відомо?

Ним виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив обстріли ворога на позиції свого з’єднання, що дислокується на Краматорському напрямку.

Також читайте: Українця звинуватили в стеженні за ветераном ЗСУ у Німеччині на замовлення розвідки РФ: його судитимуть

Як з’ясувало розслідування, фігурант "зливав" рашистам інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, в якій проходив службу.

Окремо він "доповідав" російській спецслужбі про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

Викриття

Як зазначається, співробітники СБУ викрили "крота" на перших етапах його шпигунської активності і завдяки цьому затримали "на гарячому", коли він готував новий "звіт" для ФСБ.

За даними слідства, фігурант був завербований рашистами через Телеграм-канал з пошуку близьких стосунків.

"Погодившись на співпрацю з ворогом, зловмисник почав позначати на гугл-картах геолокації українських захисників та приховано фотографувати їхні об’єкти на камеру телефону", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Також читайте: Затримано ворожого коригувальника у Кропивницькому: він наводив удари по енергоінфраструктурі та намагався чинити опір ножами, - СБУ. ФОТО

Підозра