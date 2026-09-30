Оккупант решил расстрелять упавший рядом дрон: боеприпас взорвался рядом с ним и его соратником. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись неудачной попытки российского оккупанта обезвредить беспилотник, который упал рядом с ним и его сообщником. Россиянин решил расстрелять дрон из автоматического оружия, в результате чего боеприпас взорвался прямо возле военных РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая запись была сделана украинским беспилотником, который наблюдал за действиями российских военных с воздуха.
На кадрах видны два оккупанта, находящиеся среди густой растительности. Практически между ними лежит беспилотник с боеприпасом, который после падения по неизвестной причине не взорвался.
Один из россиян начинает стрелять по дрону из автоматического оружия. После нескольких выстрелов происходит именно то, чего и следовало ожидать: боеприпас на беспилотнике взрывается.
Мощный взрыв происходит непосредственно между двумя оккупантами. В результате взрыва один из российских военных получил серьёзные ранения. В то же время только по опубликованным кадрам установить характер и тяжесть этих ранений невозможно.
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