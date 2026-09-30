Окупант вирішив розстріляти дрон, що впав поруч: боєприпас здетонував біля нього та поплічника. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис невдалої спроби російського окупанта знешкодити безпілотник, який упав поруч із ним та його поплічником. Росіянин вирішив розстріляти дрон з автоматичної зброї, внаслідок чого боєприпас здетонував просто біля військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний запис зроблено українським безпілотником, який спостерігав за діями російських військових із повітря.

На кадрах видно двох окупантів, які перебувають серед густої рослинності. Практично між ними лежить безпілотник із боєприпасом, який після падіння з невідомої причини не вибухнув.

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Один із росіян починає стріляти по дрону з автоматичної зброї. Після декількох пострілів відбувається саме те, чого можна було очікувати: боєприпас на безпілотнику детонує.

Потужний вибух стається безпосередньо між двома окупантами. Унаслідок вибуху один із російських військових зазнав серйозних поранень. Водночас лише за оприлюдненими кадрами встановити характер і тяжкість цих поранень неможливо.

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