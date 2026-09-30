Заключены контракты на 99,5% от потребности военных в зимней одежде и снаряжении, - Минобороны
Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны заключило контракт на поставку 99,5 % установленной потребности Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в зимней одежде и снаряжении на сезон 2026–2027 годов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что закупки начались в конце 2025 года. Заблаговременное планирование позволило объявить закупки по основным позициям зимнего обеспечения и начать поставки до начала холодного сезона.
Поставки зимнего снаряжения
Как рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, показатель 99,5% касается именно законтрактованной потребности. Сейчас активно продолжаются поставки в соответствии с графиками. Некоторые позиции уже полностью отгружены военным и готовы к выдаче. Все закупки проходили через тендеры — экономия составляет более 611 млн грн.
Сообщается, что:
- для ВСУ закупки охватывают 24 номенклатурные позиции зимней одежды и снаряжения,
- для Госспецтранспорта — 8.
При необходимости перечень и объемы могут уточняться в соответствии с актуальными потребностями войск и задачами, которые они выполняют.
Что входит в зимнее вещевое обеспечение военных
К основным предметам зимнего обеспечения относятся:
- специальные зимние и маскировочные костюмы,
- ботинки с высокими голенищами,
- ветро- и влагозащитные куртки и брюки,
- зимние шапки, шарфы-трубы, перчатки,
- нижнее белье для холодной погоды.
Кроме того, отдельные предметы закупаются в моделях для военнослужащих-женщин. Их конструкция и размерная сетка разработаны с учетом особенностей женской антропометрии.
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