Заключены контракты на 99,5% от потребности военных в зимней одежде и снаряжении, - Минобороны

Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны заключило контракт на поставку 99,5 % установленной потребности Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в зимней одежде и снаряжении на сезон 2026–2027 годов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Так, отмечается, что закупки начались в конце 2025 года. Заблаговременное планирование позволило объявить закупки по основным позициям зимнего обеспечения и начать поставки до начала холодного сезона.

Поставки зимнего снаряжения

Как рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, показатель 99,5% касается именно законтрактованной потребности. Сейчас активно продолжаются поставки в соответствии с графиками. Некоторые позиции уже полностью отгружены военным и готовы к выдаче. Все закупки проходили через тендеры — экономия составляет более 611 млн грн.

Сообщается, что:

для ВСУ закупки охватывают 24 номенклатурные позиции зимней одежды и снаряжения,

для Госспецтранспорта — 8.

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При необходимости перечень и объемы могут уточняться в соответствии с актуальными потребностями войск и задачами, которые они выполняют.

Что входит в зимнее вещевое обеспечение военных

К основным предметам зимнего обеспечения относятся:

специальные зимние и маскировочные костюмы,

ботинки с высокими голенищами,

ветро- и влагозащитные куртки и брюки,

зимние шапки, шарфы-трубы, перчатки,

нижнее белье для холодной погоды.

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Кроме того, отдельные предметы закупаются в моделях для военнослужащих-женщин. Их конструкция и размерная сетка разработаны с учетом особенностей женской антропометрии.