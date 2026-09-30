Законтрактовано 99,5% від потреби військових у зимовому одязі та спорядженні, - Міноборони
Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони законтрактувала постачання 99,5% доведеної потреби Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в зимовому одязі й спорядженні на сезон 2026-2027 років.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що закупівлі розпочали наприкінці 2025 року. Завчасне планування дало змогу оголосити закупівлі за основними позиціями зимового забезпечення та розпочати постачання до початку холодного сезону.
Поставки зимових речей
Як розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік, показник 99,5% стосується саме законтрактованої потреби. Зараз активно триває постачання, відповідно до графіків. Деякі позиції вже повністю відвантажені військовим та готові до видачі. Усі закупівлі йшли через тендери – економія становить понад 611 млн грн.
Повідомляється, що:
- для ЗСУ закупівлі охоплюють 24 номенклатурні позиції зимового одягу та спорядження,
- для Держспецтранспорту – 8.
За потреби перелік і обсяги можуть уточнюватися відповідно до актуальних потреб військ та завдань, які вони виконують.
Що входить до зимового речового забезпечення військових
До основних предметів зимового забезпечення належать:
- спеціальні зимові й маскувальні костюми,
- черевики з високими берцями,
- вітровологозахисні куртки та штани,
- зимові шапки, шарфи-труби, рукавички,
- білизна для холодної погоди.
Також окремі предмети закуповують у моделях для військовослужбовиць. Їхні конструкцію та розмірну сітку розроблено з урахуванням особливостей жіночої антропометрії.
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