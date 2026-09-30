Разоблачен предатель, работавший на врага в "райотделении МВД РФ" во время оккупации Херсона и вел учет похищенных людей, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности совместно с Национальной полицией и ГБР разоблачила еще одного сторонника РФ, который работал на врага во время оккупации Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Предатель участвовал в репрессиях
По результатам комплексных мероприятий задержан бывший охранник "районного отделения МВД РФ", действовавший после захвата города в 2022 году.
Установлено, что фигурант принимал непосредственное участие в репрессиях, которые рашисты проводили в захваченном на тот момент областном центре.
Находясь в должности "помощника дежурного" оккупационного учреждения, злоумышленник непосредственно вел учет похищенных участников движения сопротивления, которых заключали в камеры режимного объекта.
Как выяснило расследование, до 2022 года задержанный работал разнорабочим на местном предприятии по обработке металла.
После захвата Херсона он согласился войти в состав созданного рашистами "днепровского райотдела МВД РФ".
Согласно материалам дела, после освобождения портового города вражеский пособник сбежал в Николаев, где надеялся "залечь на дно".
Для этого он устроился охранником в местное кафе и договорился с его владельцами о проживании в заведении, чтобы не привлекать к себе внимания.
Задержание и подозрение
- Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его недалеко от места работы.
- По материалам Службы безопасности ему было предъявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность).
- Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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