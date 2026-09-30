Викрито зрадника, який працював на ворога у "райвідділі мвс рф" під час окупації Херсона та вів облік викрадених людей, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та ДБР викрили ще одного поплічника РФ, який працював на ворога під час окупації Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Зрадник брав участь у репресіях

За результатами комплексних заходів затримано колишнього охоронця "райвідділу мвс рф", що діяв після захоплення міста у 2022 році.

Встановлено, що фігурант брав безпосередню участь у репресіях, які рашисти проводили у захопленому на той час обласному центрі.

Перебуваючи на посаді "помічника чергового" окупаційної установи, зловмисник безпосередньо здійснював облік викрадених учасників руху опору, яких ув’язнювали до камер режимного об’єкта.

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Як з’ясувало розслідування, до 2022 року затриманий працював різноробочим на місцевому підприємстві з обробки металу.

Після захоплення Херсона він погодився увійти до складу створеного рашистами "дніпровського райвідділу мвс рф".

За матеріалами справи, після звільнення портового міста ворожий поплічник втік до Миколаєва, де сподівався "залягти на дно".

Для цього він влаштувався охоронцем до місцевого кафе та домовився з його власниками проживати у закладі, щоб не привертати до себе уваги.

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Затримання та підозра