Оккупанты нанесли удар "Бандеролями" по агропредприятию на Черниговщине: уничтожено 200 тонн рапса. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар по агропредприятию в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего было уничтожено зерно.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, вчера днем враг атаковал агропредприятие в Борзне "Бандеролями". В результате атаки повреждено зернохранилище, где хранился рапс, 200 тонн зерна уничтожено.

Пожар на месте попадания потушили пожарные.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар по критической инфраструктуре в Черниговской области. Ранены подростки в Новгороде-Северском. ФОТОрепортаж

За сутки враг 23 раза атаковал Черниговскую область. 15 ударов — FPV-дроны в приграничной зоне. Еще были сбросы с БПЛА, артиллерия и минометы.

Последствия атаки





Смотрите также: Враг атаковал склады в Прилуках: трое погибших. ФОТО