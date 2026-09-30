Оккупанты нанесли удар "Бандеролями" по агропредприятию на Черниговщине: уничтожено 200 тонн рапса. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли удар по агропредприятию в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего было уничтожено зерно.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вчера днем враг атаковал агропредприятие в Борзне "Бандеролями". В результате атаки повреждено зернохранилище, где хранился рапс, 200 тонн зерна уничтожено.
Пожар на месте попадания потушили пожарные.
За сутки враг 23 раза атаковал Черниговскую область. 15 ударов — FPV-дроны в приграничной зоне. Еще были сбросы с БПЛА, артиллерия и минометы.
Последствия атаки
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