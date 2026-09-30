Окупанти вдарили "Бандеролями" по агропідприємству на Чернігівщині: знищено 200 тонн ріпаку. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару по агропідприємству у Ніжинському районі Чернігівської області, унаслідок чого знищено зерно.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вчора серед дня ворог атакував агропідприємство в Борзні "Бандеролями". Унаслідок атаки пошкоджене зерносховище, де зберігався ріпак, 200 тонн зерна знищено.
Пожежу на місці влучання загасили вогнеборці.
Протягом доби ворог 23 рази атакував Чернігівщину. 15 ударів - FPV-дрони в прикордонні. Ще були скиди з БпЛА, артилерія і міномети.
Наслідки атаки
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