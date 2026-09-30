Окупанти вдарили "Бандеролями" по агропідприємству на Чернігівщині: знищено 200 тонн ріпаку. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по агропідприємству у Ніжинському районі Чернігівської області, унаслідок чого знищено зерно.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, вчора серед дня ворог атакував агропідприємство в Борзні "Бандеролями". Унаслідок атаки пошкоджене зерносховище, де зберігався ріпак, 200 тонн зерна знищено.

Пожежу на місці влучання загасили вогнеборці.

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Протягом доби ворог 23 рази атакував Чернігівщину. 15 ударів - FPV-дрони в прикордонні. Ще були скиди з БпЛА, артилерія і міномети.

Наслідки атаки





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