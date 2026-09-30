Оккупанты атаковали Краматорск с помощью КАБов: трое раненых, разрушено управление труда и социальной защиты населения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 сентября, на рассвете российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в Краматорском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате серии утренних ударов по различным районам Краматорска пострадали три человека - мужчина 1965 года рождения и женщины 1970 и 1989 годов рождения.

Враг применял КАБы 250 и 500.

Кроме того, повреждено более десятка многоквартирных домов, четыре учебных заведения и один инфраструктурный объект.

Также очередной российский удар разрушил управление труда и социальной защиты населения в Краматорске.

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Отмечается, что это очередное свидетельство того, что российская армия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города. По объектам, не имеющим никакого отношения к военным целям.

"Управление социальной защиты - это место, с которым для многих жителей Краматорска связаны помощь, поддержка и решение жизненно важных вопросов. Здесь работали люди, чьей задачей было поддерживать тех, кто больше всего нуждается в помощи. Российские удары разрушают не только здания. Они пытаются уничтожить то, что для обычного человека является признаком нормальной жизни: возможность получить помощь, обратиться за поддержкой, решить социальные вопросы, просто жить в своем городе", - подчеркнули в горсовете.

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Последствия атаки









