Окупанти атакували КАБами Краматорськ: троє поранених, зруйновано управління праці та соцзахисту населення. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 вересня, на світанку російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомили у Краматорській міськраді, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок серії ранкових ударів по різних районах Краматорська постраждало троє осіб - чоловік 1965 р.н. та жінки 1970 р.н. і 1989 р.н.
Ворог застосовував КАБи 250 та 500.
Крім того, пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний обʼєкт.
Також черговий російський удар зруйнував управління праці та соціального захисту населення у Краматорську.
Наголошується, що це чергове свідчення того, що російська армія продовжує бити по цивільній інфраструктурі міста. По об’єктах, які не мають жодного стосунку до військових цілей.
"Управління соціального захисту - це місце, з яким для багатьох краматорців пов’язані допомога, підтримка та вирішення життєво важливих питань. Тут працювали люди, чиїм завданням було підтримувати тих, хто найбільше потребує допомоги. Російські удари руйнують не лише будівлі. Вони намагаються знищити те, що для звичайної людини є ознакою нормального життя: можливість отримати допомогу, звернутися по підтримку, вирішити соціальні питання, просто жити у своєму місті", - наголосили в міськраді.
Наслідки атаки
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