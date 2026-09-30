Ситуация на границе Харьковщине: войска РФ ежедневно пытаются продвинуться по двум направлениям, - ГПСУ
Россияне ежедневно пытаются продвинуться по двум направлениям в приграничной зоне Харьковской области - речь идет о Вовчанской и Ольховецкой громадах.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
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Как отмечается, именно там россияне пытаются большими силами проникнуть и продвинуться, а также осуществляют массированные обстрелы.
"В то же время противник несет большие потери, но попытки атак продолжаются ежедневно", - подчеркнул он.
Ситуация на Сумщине
По словам спикера, в пределах Сумской области противник действует менее активно, но попытки прощупывать нашу оборону продолжаются.
"И больше всего мы это отмечаем в пределах Шосткинского и Конотопского районов. Но опять же, количество атак, если сравнивать с Харьковской областью, значительно меньше", - добавил Демченко.
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