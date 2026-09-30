Ситуація у прикордонні Харківщини: війська РФ щодня намагаються просунутися на двох напрямках, - ДПСУ

Росіяни щоденно намагаються просунутися на двох напрямках у прикордонні Харківської області - йдеться про Вовчанську та Вільховецьку громади.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, саме там росіяни намагаються великими силами інфільтруватися і просунутися, а також здійснюють масовані обстріли.

"В той же час противник несе великі втрати, але спроби атак залишаються щоденними", - наголосив він.

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Ситуація на Сумщині

За словами речника, у межах Сумщини ворог діє менш активно, але спроби прощупувати нашу оборону залишаються.

"І найбільше ми це відмічаємо в межах Шосткинського та Конотопського районів. Але знову ж таки, кількість атак, якщо порівнювати з Харківською областю, є значно меншою", — додав Демченко.

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