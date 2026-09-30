1 134 6
Пожар возник на киностудии Довженко в Киеве
На территории киностудии имени Александра Довженко в Шевченковском районе Киева произошел пожар.
Об этом вечером 30 сентября сообщила Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По предварительной информации, в одном из павильонов горят аккумуляторы", — говорится в сообщении.
На место направляются подразделения спасательных служб.
Напомним:
Вечером 30 сентября в Киеве введены экстренные отключения света. Ранее в столице раздавались взрывы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль