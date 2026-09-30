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Новости Пожары в Украине
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Пожар возник на киностудии Довженко в Киеве

Пожежа

На территории киностудии имени Александра Довженко в Шевченковском районе Киева произошел пожар.

Об этом вечером 30 сентября сообщила Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По предварительной информации, в одном из павильонов горят аккумуляторы", — говорится в сообщении. 

На место направляются подразделения спасательных служб.

Напомним:

Вечером 30 сентября в Киеве введены экстренные отключения света. Ранее в столице раздавались взрывы.

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Автор: 

Киев (27566) пожар (6313)
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