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Новини Пожежі в Україні
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Пожежа виникла на кіностудії Довженка в Києві

Пожежа

На території кіностудії імені Олександра Довженка у Шевченківському районі Києва виникла пожежа.

Про це ввечері 30 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За попередньою інформацією, в одному з павільйонів горять акумулятори", - сказано в повідомленні. 

На місце прямують підрозділи рятувальних служб.

Нагадаємо:

Ввечері 30 вересня у місті Київ запроваджені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.

Читайте також: У Києві влучання в Подільському районі: вирує пожежа

Автор: 

Київ (17200) пожежа (4515)
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