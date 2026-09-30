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Пожежа виникла на кіностудії Довженка в Києві
На території кіностудії імені Олександра Довженка у Шевченківському районі Києва виникла пожежа.
Про це ввечері 30 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За попередньою інформацією, в одному з павільйонів горять акумулятори", - сказано в повідомленні.
На місце прямують підрозділи рятувальних служб.
Нагадаємо:
Ввечері 30 вересня у місті Київ запроваджені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.
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