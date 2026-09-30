Пожежа виникла на кіностудії Довженка в Києві

На території кіностудії імені Олександра Довженка у Шевченківському районі Києва виникла пожежа.

Про це ввечері 30 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За попередньою інформацією, в одному з павільйонів горять акумулятори", - сказано в повідомленні.

На місце прямують підрозділи рятувальних служб.

Нагадаємо:

Ввечері 30 вересня у місті Київ запроваджені екстрені відключення світла. Раніше у столиці лунали вибухи.

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