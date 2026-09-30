Сибига встретился с японской делегацией: обсуждали усиление давления на РФ и оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил с делегацией Палаты представителей парламента Японии вопрос об усилении международного давления на Россию и углублении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД Украины.

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Сибига поблагодарил Японию за поддержку Украины

Андрей Сибига поблагодарил японскую делегацию за визит в Киев и отметил поддержку Украины со стороны Токио.

"Я глубоко ценю этот визит. В то время, когда Россия усиливает ракетный и дроновый террор против Украины, делегация не отложила свою поездку и прибыла в Киев, как и планировалось", — отметил министр.

Глава МИД также поблагодарил Японию за финансовую, гуманитарную, техническую и иную помощь, которую страна оказывает Украине с начала полномасштабного вторжения России.

По его словам, эта поддержка внесла вклад в укрепление устойчивости Украины, а также в ее восстановление и реконструкцию.

В ходе встречи стороны обсудили региональную и глобальную безопасность. Сибига отдельно упомянул о военном сотрудничестве России с Северной Кореей и привлечении северокорейских военных к войне против Украины.

"То, что происходит в одном регионе, имеет прямые последствия для другого", — констатировал Сибига.

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Украина и Япония обсудили усиление давления на РФ

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Министр также проинформировал японскую делегацию о ситуации на поле боя и дипломатических усилиях Украины по достижению справедливого и прочного мира.

Отдельно участники встречи обсудили необходимость усиления международного давления на Россию, противодействия обходу санкций и полного использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Особое внимание уделили ситуации в Черном море.