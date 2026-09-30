Сибіга зустрівся з японською делегацією: говорили про посилення тиску на РФ та оборонну співпрацю

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із делегацією Палати представників парламенту Японії посилення міжнародного тиску на Росію та поглиблення співпраці у сфері безпеки й оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні МЗС України.

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Сибіга подякував Японії за підтримку України

Андрій Сибіга подякував японській делегації за візит до Києва та відзначив підтримку України з боку Токіо.

"Я глибоко ціную цей візит. У той час, коли Росія посилює ракетний та дроновий терор проти України, делегація не відклала свою поїздку і прибула до Києва, як і планувалося", – зазначив міністр.

Глава МЗС також подякував Японії за фінансову, гуманітарну, технічну та іншу допомогу, яку країна надає Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, ця підтримка зробила внесок у зміцнення стійкості України, а також у її відновлення та реконструкцію.

Під час зустрічі сторони обговорили регіональну та глобальну безпеку. Сибіга окремо згадав про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю та залучення північнокорейських військових до війни проти України.

"Те, що відбувається в одному регіоні, має прямі наслідки для іншого", – констатував Сибіга.

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Україна та Японія обговорили посилення тиску на РФ

Сторони обговорили можливості поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони.

Міністр також поінформував японську делегацію про ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля України для досягнення справедливого і тривалого миру.

Окремо учасники зустрічі обговорили необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, протидії обходу санкцій та повного використання заморожених російських активів на користь України.

Особливу увагу приділили ситуації у Чорному морі.