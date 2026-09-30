Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих РФ Олешках в ОБСЄ, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Росією Олешках у Херсонській області на засіданні Постійної ради ОБСЄ.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, питання "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією" розглядатимуть завтра.
Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних, зокрема дітей.
Сибіга наголосив, що це штучно створена гуманітарна катастрофа.
Тиск на РФ
"Ми продовжимо розвінчувати цинічну воєнну пропаганду Росії та забезпечимо, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках. Ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій від міжнародної спільноти. Я закликаю швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора і чинити на Росію максимально сильний тиск", - зазначив міністр.
Він додав, що Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги: "Росію необхідно змусити надати її негайно".
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними українськиої розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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