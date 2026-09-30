УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13574 відвідувача онлайн
Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках
281 2

Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих РФ Олешках в ОБСЄ, - Сибіга

Олешки обговорять в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Росією Олешках у Херсонській області на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як зазначається, питання "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією" розглядатимуть завтра.

Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних, зокрема дітей.

Сибіга наголосив, що це штучно створена гуманітарна катастрофа.

Також читайте: Рашисти відбирали продукти, які ЗСУ скидали для жителів окупованих Олешок, - МВА

Тиск на РФ

"Ми продовжимо розвінчувати цинічну воєнну пропаганду Росії та забезпечимо, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках. Ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій від міжнародної спільноти. Я закликаю швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора і чинити на Росію максимально сильний тиск", - зазначив міністр.

Він додав, що Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги: "Росію необхідно змусити надати її негайно".

Також читайте: Гуманітарна катастрофа в Олешках: РФ свідомо блокує евакуацію цивільних та режим тиші, - Лубінець

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
  • Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
  • Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
  • За даними українськиої розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.

Автор: 

ОБСЄ (3515) гуманітарна катастрофа (105) Сибіга Андрій (1168) Олешки (109) Херсонська область (6998) Херсонський район (1078)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 