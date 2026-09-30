Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих РФ Олешках в ОБСЄ, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Росією Олешках у Херсонській області на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, питання "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією" розглядатимуть завтра.

Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних, зокрема дітей.

Сибіга наголосив, що це штучно створена гуманітарна катастрофа.

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Тиск на РФ

"Ми продовжимо розвінчувати цинічну воєнну пропаганду Росії та забезпечимо, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках. Ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій від міжнародної спільноти. Я закликаю швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора і чинити на Росію максимально сильний тиск", - зазначив міністр.

Він додав, що Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги: "Росію необхідно змусити надати її негайно".

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Гуманітарна катастрофа в Олешках