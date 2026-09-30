Украина инициировала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных РФ Олешках в ОБСЕ, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина инициировала срочное рассмотрение вопроса о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Россией Олешках в Херсонской области на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
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Как отмечается, вопрос "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией" будет рассмотрен завтра.
Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасающей ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые держат в заложниках мирных жителей, в том числе детей.
Сибига подчеркнул, что это искусственно созданная гуманитарная катастрофа.
Давление на РФ
"Мы продолжим разоблачать циничную военную пропаганду России и позаботимся о том, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках. Ситуация в Олешках является критической и требует немедленных действий со стороны международного сообщества. Я призываю швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить агрессора и оказать на Россию максимально сильное давление", — отметил министр.
Он добавил, что Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи: "Россию необходимо заставить предоставить ее немедленно".
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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