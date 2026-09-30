Украина инициировала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных РФ Олешках в ОБСЕ, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина инициировала срочное рассмотрение вопроса о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Россией Олешках в Херсонской области на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, вопрос "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией" будет рассмотрен завтра.

Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасающей ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые держат в заложниках мирных жителей, в том числе детей.

Сибига подчеркнул, что это искусственно созданная гуманитарная катастрофа.

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Давление на РФ

"Мы продолжим разоблачать циничную военную пропаганду России и позаботимся о том, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках. Ситуация в Олешках является критической и требует немедленных действий со стороны международного сообщества. Я призываю швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить агрессора и оказать на Россию максимально сильное давление", — отметил министр.

Он добавил, что Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи: "Россию необходимо заставить предоставить ее немедленно".

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Гуманитарная катастрофа в Олешках