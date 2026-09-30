Украина отозвала запрос на ударные вертолеты Eurocopter Tiger из Австралии, — СМИ

Украина отозвала запрос на поставку ударных вертолетов Eurocopter Tiger, которые Австралия выводит из эксплуатации в связи с переходом на американские AH-64E Apache.

Об этом посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.

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Причины решения Киева

Украина подала запрос на эти вертолеты в 2024 году, а его предметное рассмотрение началось в 2025 году.

По словам посла, австралийская сторона была готова к передаче вертолетов, однако после оценки преимуществ и проблем их дальнейшей эксплуатации Украина решила отказаться от этого варианта. Запрос отозвали в начале 2026 года.

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Как отметил посол, в частности, в вертолетах Eurocopter Tiger имеется часть американского оборудования, подпадающего под правила экспортного контроля ITAR.

Его передача третьей стране потребовала бы согласования с Соединёнными Штатами, тогда как изъятие части такого оборудования могло бы существенно ограничить боевые возможности вертолетов.

Среди причин, по которым Украина отменила запрос на получение Eurocopter Tiger, также назвали стоимость поддержания вертолетов в боеспособном состоянии и ограниченное количество их операторов. Австралия выводит эти вертолеты из эксплуатации в связи с переходом на американские AH-64E Apache, поэтому основными операторами Eurocopter Tiger остались Франция, Германия и Испания.

"Для Украины это означало бы необходимость создавать отдельную систему подготовки пилотов и технического персонала, накапливать запас комплектующих и поддерживать относительно малочисленный тип вертолета, парк которого в мире постепенно сокращается", — сказал посол изданию.

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Подробнее о Eurocopter Tiger

Eurocopter Tiger — это многоцелевой ударный вертолёт от европейской компании Airbus. Его разработали для разведки, воздушного или наземного сопровождения, воздушного боя, наземной огневой поддержки. Он оснащён 13-метровым четырехлопастным бесшарнирным главным ротором и двумя турбовинтовыми двигателями MTR 390.

Tiger также оснащен гиростабилизированным прицелом, имеет тепловизор, лазерный дальномер, лазерный целеуказатель и лазерное устройство точечного слежения. Кроме того, вертолет может использовать ракеты Spike и Hellfire.

Австралийская модификация получила обозначение ARH — Armed Reconnaissance Helicopter и была создана на базе французского Tiger HAP с рядом изменений в бортовом оборудовании и вооружении.

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