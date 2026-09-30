Україна відкликала запит на ударні гелікоптери Eurocopter Tiger від Австралії, - ЗМІ

Україна відкликала запит на отримання ударних гелікоптерів Eurocopter Tiger, які Австралія виводить з експлуатації через перехід на американські AH-64E Apache.

Про це посол України в Австралії Василь Мирошниченко розповів Мілітарному, інформує Цензор.НЕТ.

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Причини рішення Києва

Україна подала запит на ці гелікоптери у 2024 році, а його предметний розгляд розпочався у 2025 році.

За словами посла, австралійська сторона була готова до передачі гелікоптерів, однак після оцінки переваг та проблем їх подальшої експлуатації Україна вирішила відмовитися від цього варіанта. Запит відкликали на початку 2026 року.

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Як зазначив посол, зокрема в гелікоптерах Eurocopter Tiger є частина американського обладнання, яке підпадає під правила експортного контролю ITAR.

Його передача третій країні потребувала б погодження Сполучених Штатів, тоді як вилучення частини такого обладнання могло суттєво обмежити бойові можливості гелікоптерів.

Серед причин, через які Україна скасувала запит на отримання Eurocopter Tiger, також назвали вартість підтримання гелікоптерів у боєздатному стані та обмежена кількість їхніх операторів. Австралія виводить ці гелікоптери із експлуатації через перехід на американські AH-64E Apache, тому основними операторами Eurocopter Tiger залишилися Франція, Німеччина та Іспанія.

"Для України це означало б необхідність створювати окрему систему підготовки пілотів і технічного персоналу, накопичувати запас комплектуючих та підтримувати відносно малочисельний тип гелікоптера, парк якого у світі поступово скорочується", — сказав посол виданню.

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Більше про Eurocopter Tiger

Eurocopter Tiger — це багатоцільовий ударний гелікоптер від європейської компанії Airbus. Його розробили для розвідки, повітряного або наземного супроводу, повітряно бою, наземної вогневої підтримки. Він обладнаний 13-метровим чотирилопатевим безшарнірним головним ротором та двома турбовальними двигунами MTR 390.

Tiger також оснащений гіростабілізованим прицілом, має тепловізор, лазерний далекомір, лазерний цілевказівник та лазерний точково відстежувальний пристрій. Окрім цього, гелікоптер може працювати ракетами Spike та Hellfire.

Австралійська модифікація отримала позначення ARH — Armed Reconnaissance Helicopter і була створена на основі французького Tiger HAP із низкою змін у бортовому обладнанні та озброєнні.

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