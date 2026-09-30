Стефанчук в Мадриде обсудил с председателем парламента Коста-Рики возвращение украинских детей
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и председатель Законодательного собрания Коста-Рики Яра Хименес в Мадриде обсудили вопрос о возвращении украинских детей, незаконно вывезенных Россией, а также об усилении санкционного давления на РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента написал в Facebook.
Украина и Коста-Рика укрепят межпарламентское сотрудничество
Стефанчук назвал встречу началом более тесного межпарламентского сотрудничества.
Он поблагодарил Коста-Рику за последовательную поддержку Украины.
Отдельно стороны обсудили возвращение украинских детей, незаконно вывезенных Россией.
"Коста-Рика стала первой среди стран Латинской Америки, присоединившейся к соответствующей международной коалиции, и я особенно ценю готовность госпожи президента лично уделять внимание этому вопросу", — отметил Стефанчук.
Стороны обсудили санкции и дальнейшие совместные шаги
В ходе встречи Стефанчук и Хименес также затронули вопрос усиления санкционного давления на Россию. Кроме того, они обсудили возможность присоединения Коста-Рики к Коалиции убежищ и участие в Пятом парламентском саммите Крымской платформы.
По словам Стефанчука, стороны договорились продолжить диалог и укреплять сотрудничество между парламентами.
"Пригласил Яру Хименес посетить Украину — такой визит стал бы еще одним важным шагом в развитии наших двусторонних отношений", — отметил председатель Верховной Рады.
Он также выразил благодарность за беседу, солидарность с Украиной и готовность совместно работать ради возвращения украинских детей и справедливого мира.
- Ранее Стефанчук провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Стороны обсудили дальнейшую финансовую поддержку Украины, работу парламента в условиях российских атак и продвижение реформ, необходимых для европейской интеграции.
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