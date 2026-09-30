Стефанчук у Мадриді обговорив із президенткою парламенту Коста-Рики повернення українських дітей

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і президентка Законодавчих зборів Коста-Рики Яра Хіменес у Мадриді обговорили повернення українських дітей, яких незаконно вивезла Росія, а також посилення санкційного тиску на РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це спікер парламенту написав у Фейсбуці.

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Україна та Коста-Рика посилять міжпарламентську співпрацю

Стефанчук назвав зустріч початком тіснішої міжпарламентської співпраці.

Він подякував Коста-Риці за послідовну підтримку України.

Окремо сторони обговорили повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

"Коста-Рика стала першою серед країн Латинської Америки, яка долучилася до відповідної міжнародної коаліції, і я особливо ціную готовність пані Президентки особисто приділяти увагу цьому питанню", - зазначив Стефанчук.

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Сторони обговорили санкції та подальші спільні кроки

Під час зустрічі Стефанчук і Хіменес також порушили питання посилення санкційного тиску на Росію. Крім того, вони обговорили можливість долучення Коста-Рики до Коаліції укриттів та участь у П’ятому Парламентському саміті Кримської платформи.

За словами Стефанчука, сторони домовилися продовжити діалог і посилювати співпрацю між парламентами.

"Запросив Яру Хіменес відвідати Україну — такий візит став би ще одним важливим кроком у розвитку наших двосторонніх відносин", - зауважив голова Верховної Ради.

Він також висловив вдячність за розмову, солідарність із Україною та готовність спільно працювати заради повернення українських дітей і справедливого миру.

Раніше Стефанчук провів зустріч із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Сторони обговорили подальшу фінансову підтримку України, роботу парламенту в умовах російських атак та просування реформ, необхідних для європейської інтеграції.

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