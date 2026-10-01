Оккупант в Дебальцево оценивает работу украинских защитников: "Вот что с зданием делает один HIMARS. Осталось только шесть елок". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант демонстрирует последствия удара по зданию на въезде в оккупированный Дебальцево в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ,поего словам, объект был поражен украинским экипажем РСЗО "HIMARS".
На кадрах видна разрушенная территория возле дорожной развязки. Оккупант за кадром жалуется на разрушительные последствия одного попадания и утверждает, что раньше на этом месте стояло большое здание.
"Ну вот что делает с зданием один "Хаймарс". Огромное здание было, очень огромное, осталось только шесть елочек. Это на въезде в Дебальцево, прямо на развязке", - комментирует россиянин увиденное.
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