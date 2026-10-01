Окупант в Дебальцевому оцінює роботу українських захисників: "Вот что с зданием делает один HIMARS. Осталось только шесть елок". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант демонструє наслідки удару по будівлі на в’їзді до окупованого Дебальцевого на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, об’єкт був уражений українським екіпажем РСЗВ "HIMARS".
На кадрах видно зруйновану територію біля дорожньої розв’язки. Окупант за кадром скаржиться на руйнівні наслідки одного влучання та стверджує, що раніше на цьому місці стояла велика будівля.
"Ну вот что со зданием делает один "Хаймарс". Огромное здание было, очень огромное, осталось только шесть елок. Это на въезде в Дебальцево, прям на развязке", - коментує росіянин побачене.
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