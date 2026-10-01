Россияне создали на ВОТ Харьковщины сеть из 29 пыточных камер для гражданских: людей перемещали между ними и депортировали в РФ. ФОТО

На временно оккупированных территориях Харьковской области россияне создали систему незаконного содержания гражданских лиц, в которую входили транзитные и основные пыточные. Правозащитники задокументировали 29 таких мест и установили, что через них прошло около 800 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZMINA, об этом во время презентации отчета "Организованное насилие. Российская сеть незаконного содержания и пыточных" рассказал представитель Project Expedite Justice Ашот Агаян.

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По его словам, российские оккупанты систематически превращали здания различной формы собственности в места незаконного содержания гражданских лиц, где людей допрашивали и пытали.

Несмотря на то, что такие места располагались в разных частях области, а расстояние между некоторыми из них достигало 150 километров, они имели общие организационные признаки. В большинстве случаев для этого использовались действующие или бывшие отделения полиции.

"Обычно в пыточных было как минимум две зоны — для содержания гражданских лиц и для их допросов", — отметил Агаян.

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Транзитные и основные пыточные

По данным правозащитников, транзитные пыточные использовались для первоначального содержания и так называемой "фильтрации" гражданских лиц. Там людей задерживали, допрашивали и пытали.

"После этого россияне могли освободить человека, хотя это случалось реже, либо перевести его в основную камеру пыток, либо депортировать в Россию", — рассказал представитель Project Expedite Justice.

Основные пыточные использовались для длительного содержания гражданских лиц. Перемещение людей между различными местами, по выводам исследователей, свидетельствует об их взаимосвязи и функционировании как единой системы.

Об организованном характере этой системы также свидетельствует распределение обязанностей между российскими структурами. По данным правозащитников, представители ФСБ занимались депортацией заключенных или давали соответствующие указания, а представители так называемых "Л/ДНР" и Росгвардии охраняли пыточные и перемещали людей между ними.

Большинство таких мест россияне сосредоточили в стратегически важных центрах — Изюме, Балаклее, Купянске и Волчанске. Во время оккупации эти города использовались в качестве административных или логистических узлов.

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Кого преследовали оккупанты

По свидетельствам очевидцев, российские военные целенаправленно преследовали мужчин призывного возраста, ветеранов и членов их семей, сотрудников ГМС и правоохранителей, волонтеров, людей с украинской символикой, а также тех, кого подозревали в "диверсионной деятельности" или считали "наводчиками".

В пыточные попадали и гражданские лица, на которых оккупантам доносили соседи.

Отчет правозащитников основан на 114 показаниях потерпевших и свидетелей, задокументированных фактах и материалах из открытых источников. Всего документалисты провели около десяти миссий в Харьковскую область и установили примерно 800 человек, побывавших в местах незаконного содержания.

Первую миссию в деоккупированную Харьковскую область документалисты Truth Hounds провели 20 сентября 2022 года. Только за пять дней они зафиксировали около 80 случаев незаконных задержаний, исчезновений и пыток.

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