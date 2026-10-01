Росіяни створили на ТОТ Харківщини мережу з 29 катівень для цивільних: людей переміщували між ними та депортували до РФ. ФОТО

На тимчасово окупованих територіях Харківщини росіяни створили систему незаконного утримання цивільних, до якої входили транзитні та основні катівні. Правозахисники задокументували 29 таких місць та встановили близько 800 людей, які пройшли через них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZMINA, про це під час презентації звіту "Організована жорстокість. Російська мережа незаконного тримання та катівень у Харківській області" розповів представник Project Expedite Justice Ашот Агаян.

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За його словами, російські окупанти систематично перетворювали будівлі різної форми власності на місця незаконного утримання цивільних, де людей допитували та катували.

Попри те, що такі місця розташовувалися в різних частинах області, а відстань між деякими з них сягала 150 кілометрів, вони мали спільні організаційні ознаки. У більшості випадків для цього використовували чинні або колишні відділення поліції.

"Зазвичай катівні мали щонайменше дві зони – для утримання цивільних і для їхніх допитів", – зазначив Агаян.

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Транзитні та основні катівні

За даними правозахисників, транзитні катівні використовували для первинного утримання та так званої фільтрації цивільних. Там людей затримували, допитували та катували.

"Після цього росіяни могли звільнити людину, хоча це траплялося рідше, або перевести її до основної катівні чи депортувати до Росії", – розповів представник Project Expedite Justice.

Основні катівні використовували для тривалого утримання цивільних. Переміщення людей між різними місцями, за висновками дослідників, свідчить про їхній взаємозв’язок та функціонування як єдиної системи.

Про організований характер цієї системи також свідчить розподіл обов’язків між російськими структурами. За даними правозахисників, представники ФСБ займалися депортацією ув’язнених або давали відповідні вказівки, а представники так званих "Л/ДНР" і Росгвардії охороняли катівні та переміщували людей між ними.

Більшість таких місць росіяни зосередили у стратегічно важливих центрах – Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та Вовчанську. Під час окупації ці міста використовувалися як адміністративні або логістичні вузли.

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Кого переслідували окупанти

За свідченнями очевидців, російські військові цілеспрямовано переслідували чоловіків призовного віку, ветеранів та членів їхніх сімей, працівників ДМС і правоохоронців, волонтерів, людей з українською символікою, а також тих, кого підозрювали у "диверсійній діяльності" або вважали "навідниками".

До катівень потрапляли й цивільні, на яких окупантам доносили сусіди.

Звіт правозахисників ґрунтується на 114 свідченнях потерпілих і свідків, задокументованих фактах та матеріалах із відкритих джерел. Загалом документатори здійснили близько десяти місій на Харківщину та встановили приблизно 800 людей, які побували у місцях незаконного утримання.

Першу місію на деокуповану Харківщину документатори Truth Hounds провели 20 вересня 2022 року. Лише протягом п’яти днів вони зафіксували близько 80 випадків незаконних затримань, зникнень і катувань.

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