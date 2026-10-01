В октябре ветераны не получат по 1500 грн на спорт: финансирование программы исчерпано, - Минветеранов

Октябрьский этап программы "Ветеранский спорт" не будет запущен в приложении "Дія", а выплаты в размере 1500 гривен в его рамках производиться не будут. Финансовые средства программы на 2026 год полностью исчерпаны - за три квартала спрос на нее почти втрое превысил первоначальные ожидания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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В 2026 году на программу "Ветеранский спорт" изначально было предусмотрено 600 млн гривен. Расчет делался примерно на 100 тысяч получателей ежеквартально - соответственно, за три квартала ожидалось около 300 тысяч заявок.

Фактический спрос оказался значительно выше: за этот период программой воспользовались более 800 тысяч раз.

Из-за этого в течение года на "Ветеранский спорт" дополнительно направляли средства. Всего в 2026 году участникам выплатили более 1,2 млрд гривен - более чем вдвое больше, чем было заложено изначально.

В Минветеранов отметили, что на выплаты уже направили весь доступный финансовый ресурс, включая средства, возвращавшиеся за предыдущие периоды.

"Программа уже охватила столько участников, сколько позволяет бюджет на этот год. На выплаты направили все предусмотренные средства, в том числе и те, что вернулись за предыдущие периоды", - сказали в ведомстве.

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Почему выплат не будет в октябре

Для запуска нового этапа программы необходимо дополнительное финансирование, однако на данный момент возможности выделить его из государственного бюджета нет.

В министерстве объясняют это ограниченными возможностями бюджета в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации. Приоритетом государственных расходов остается оборона.

Поэтому в октябре новый этап подачи заявок через "Дію" открывать не будут. Соответственно, выплаты в размере 1500 гривен в рамках этого этапа производиться не будут.

"Мы понимаем, насколько важной для многих ветеранов стала программа "Ветеранский спорт", ведь она помогает поддерживать физическое здоровье, восстанавливаться и возвращаться к активной жизни", - подчеркнули в Минветеранов.

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Что будет с программой в 2027 году

Министерство планирует продлить программу "Ветеранский спорт" в следующем году и работает над переводом программы из экспериментального формата на постоянную основу.

В то же время окончательный формат программы и объем ее финансирования на 2027 год еще не определены - они будут зависеть от возможностей государственного бюджета.

По данным Минветеранов, в проекте Государственного бюджета на 2027 год на ветеранскую политику в целом предусмотрено 20,5 млрд гривен. Это на 3 млрд гривен больше, чем в 2026 году.

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