У жовтні ветерани не отримають по 1500 грн на спорт: фінансування програми вичерпано, - Мінветеранів

Жовтневий етап програми "Ветеранський спорт" не запускатимуть у "Дії", а виплати по 1500 гривень у його межах проводити не будуть. Фінансовий ресурс програми на 2026 рік повністю вичерпано – за три квартали попит на неї майже утричі перевищив початкові очікування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві у справах ветеранів України.

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У 2026 році на "Ветеранський спорт" спочатку передбачили 600 млн гривень. Розрахунок робили приблизно на 100 тисяч отримувачів щокварталу – відповідно, за три квартали очікували близько 300 тисяч заявок.

Фактичний попит виявився значно вищим: за цей період програмою скористалися понад 800 тисяч разів.

Через це протягом року на "Ветеранський спорт" додатково спрямовували кошти. Загалом у 2026 році учасникам виплатили понад 1,2 млрд гривень – більш ніж удвічі більше, ніж було закладено спочатку.

У Мінветеранів зазначили, що на виплати вже спрямували весь доступний фінансовий ресурс, включно з коштами, які поверталися за попередні періоди.

"Програма вже охопила стільки учасників, скільки дозволяє бюджет на цей рік. На виплати спрямували всі передбачені кошти, зокрема й ті, що повернулися за попередні періоди", – пояснили у відомстві.

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Чому виплат не буде у жовтні

Для запуску нового етапу програми необхідне додаткове фінансування, однак наразі можливості виділити його з державного бюджету немає.

У міністерстві пояснюють це обмеженими можливостями бюджету в умовах повномасштабної війни та складної економічної ситуації. Пріоритетом державних видатків залишається оборона.

Тому у жовтні новий етап подання заявок через "Дію" не відкриватимуть. Відповідно, виплати у розмірі 1500 гривень у межах цього етапу проводитися не будуть.

"Ми розуміємо, наскільки важливою для багатьох ветеранів стала програма "Ветеранський спорт", адже вона допомагає підтримувати фізичне здоров’я, відновлюватися та повертатися до активного життя", – наголосили у Мінветеранів.

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Що буде з програмою у 2027 році

Міністерство планує продовжити "Ветеранський спорт" наступного року та працює над переведенням програми з експериментального формату на постійну основу.

Водночас остаточний формат програми та обсяг її фінансування на 2027 рік ще не визначені – вони залежатимуть від можливостей державного бюджету.

За даними Мінветеранів, у проєкті Державного бюджету на 2027 рік на ветеранську політику загалом передбачено 20,5 млрд гривень. Це на 3 млрд гривень більше, ніж у 2026 році.

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